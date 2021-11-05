NYT: Meta обсуждала открытие магазинов по продаже устройств виртуальной реальности

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Американская компания Meta вела обсуждение открытия сети розничных магазинов для продажи устройств виртуальной реальности. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times .

По данным ее источников, предполагалось, что в сети будет представлен ассортимент устройств, производимых подразделением Reality Labs, в частности гарнитура виртуальной реальности и очки дополненной реальности.

Согласно документам компании, с которыми ознакомилась газета, целью этих магазинов является попытка сделать мир "более открытым и взаимосвязанным". По мнению сотрудников Meta, взаимодействие с такими устройствами должно создавать положительные эмоции.

Серьезная работа над данной инициативой началась еще в прошлом году, отмечают источники The New York Times, непосредственное обсуждение открытия физических магазинов стартовало за несколько месяцев до ребрендинга компании Facebook.

Представители Meta отказались комментировать изданию эту информацию.

Глава компании Марк Цукерберг заявил 28 октября, что основанная им Facebook меняет название на Meta, так как делает ставку на развитие собственной "метавселенной", которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности. Это, как считает основатель Facebook, ознаменует новый этап в развитии интернета, ключевой особенностью которого станет "ощущение присутствия". По его словам, речь идет о создании виртуального мира, где пользователи обзаведутся своими индивидуальными анимированными отражениями - аватарами. Частью этой программы станут очки дополненной реальности, новые голосовые интерфейсы, системы управления жестами, технологии умного управления окружающими пользователя гаджетами и прочее.