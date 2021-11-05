Российские индексы 5 ноября торговались разнонаправлено

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в пятницу двигался разнонаправленно. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,24%, до 4174,76 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,17%, до 1 848,10 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:23 мск снизился на 0,53%, до 71,19 руб., евро - на 0,99%, до 82,26 руб.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 2,15% и торгуется в районе $82,68 за баррель.

Из-за длинных официальных нерабочих дней в России объем торгов на Мосбирже был примерно на 40% ниже среднего за предыдущий месяц, отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Ключевые события недели не преподнесли неожиданностей. ФРС ожидаемо сохранила сверхнизкие ставки и анонсировала сокращение количественного смягчения в объеме 15 млрд каждый месяц, как и предполагали на рынках, добавил эксперт.

"В ОПЕК+ также вполне ожидаемо решили не менять прежних договоренностей, продолжение консервативной политики наращивания добычи альянсом вызвало умеренный ценовой оптимизм в нефти. Это поддержало рубль, что в свою очередь оказало давление на акции экспортеров. Данные по рынку труда США за минувший месяц оказались лучше ожиданий, в том числе уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, также рассказал Бахтин.

Прогноз на понедельник

"В начале будущей недели мы ждем умеренно оптимистичного настроя на рынках, так как неопределенность вокруг политики ФРС и темпов наращивания добычи ОПЕК+ осталась позади. Впрочем, факторами давления остаются ухудшение ситуации с пандемией коронавируса в мире, риски дефолтов в китайском строительном секторе", - рассказал Александр Бахтин.

Выхода важной статистики в понедельник не ожидается. В фокусе останутся финансовые результаты компаний в рамках сезона отчетностей за 3К21.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник может формироваться в пределах 4 125-4 255 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 70-71 руб.