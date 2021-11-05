"Молдовагаз" попросила у регулятора разрешение повысить тарифы на газ в двараза

КИШИНЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Компания "Молдовагаз" запросила у Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) разрешение на двукратное увеличение внутренних тарифов на газ, приобретаемый у "Газпрома". Об этом проинформировала в пятницу пресс-служба газораспределительной компании.

"Молдовагаз" направила в НАРЭ запрос на повышение среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021 году с 4 128 до 9 396 леев за куб. м (с $236 до $537 - прим. ТАСС). <…> Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало значительное повышение закупочных цен", - отмечается в сообщении. Новый конечный тариф на природный газ по регулируемым ценам утверждается НАРЭ в рамках открытого заседания.

На прошлой неделе "Молдовагаз" и "Газпром" согласовали продление контракта на поставку топлива сроком на пять лет, а также урегулирование задолженности потребителей с правого берега Днестра. По итогам переговоров вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В прошлом году республика импортировала газ в среднем за $148.

Крупнейшим акционером "Молдовагаз" является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции Приднестровье передало в управление "Газпрому".