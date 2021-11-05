ЦИАН не исключает возможных выплат дивидендов компанией в дальнейшем

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. ЦИАН может принять решение о выплате дивидендов в дальнейшем, заявил генеральный директор онлайн-сервиса по поиску недвижимости Максим Мельников.

"Каждый год мы принимаем в совете директоров решение, куда перераспределять чистую прибыль - инвестиции в дальнейшее наше развитие, создание каких-либо новых продуктов или на выплату дивидендов. Мы хорошо относимся как партнеры, как совет директоров к тому, чтобы распределять чистую прибыль в качестве дивидендов, и это решение может произойти", - рассказал он на торжественной церемонии, посвященной старту торгов ценными бумагами компании.

"При этом, например, в этом году и в прошлом мы принимали решение о том, что для акционеров, для инвесторов целесообразнее, чтобы мы реинвестировали свободные денежные средства в бизнес, поскольку мы считаем, что это дает кратно больший прирост стоимости, для всех акционеров так же", - добавил он.

Ранее Нью-Йоркская фондовая биржа и Московская биржа начали торги акциями ЦИАН в рамках первичного публичного предложения (IPO). Компания разместила 18,2 млн американских депозитарных акций (ADS).