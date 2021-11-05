В Facebook отвергли утверждения, что работы по улучшению соцсети прекратились в 2019 году

НЬЮ-ЙОРК, 5 ноября. /ТАСС/. Руководство американской компании Facebook, переименованной на прошлой неделе в Meta, отвергло утверждения газеты The Wall Street Journal о том, что работы по улучшению соцсети на основе обращений пользователей были прекращены два года назад. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении компании.

"Мы сами проводили расследование, причем не секретно, а в публичном поле. В действительности основной фрагмент внутреннего расследования, который цитирует The Wall Street Journal, был представлен еще в мае 2019 года на академической конференции по коммуникационным технологиям и опубликован в открытом доступе", - говорится в заявлении компании, сопровождающемся ссылкой на публикацию, датированную 2 мая 2019 года. По словам представителей Meta, издание "в очередной раз избирательно подошло к выбору внутренних материалов компании, чтобы представить заведомо ложную картину".

Как подчеркивается в заявлении, Facebook, а ныне - Meta, прикладывает усилия к тому, чтобы пользователи ее сервисов не сталкивались с проблемами при работе с ними. "Эта работа продолжается уже много лет, - отметили в компании. - Утверждения о том, что она была прекращена в 2019 году абсолютно ложны". Ранее в пятницу The Wall Street Journal сообщила, что группа специалистов Facebook, занимавшихся рассмотрением пользовательских жалоб на негативный опыт использования сервисов компании и поиском решений по этим обращениям, была распущена в конце 2019 года.

В сентябре The Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, которые бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген передала журналисту газеты. В них речь шла, в частности, о том, что соцсети компании продвигали контент, потенциально опасный для здоровья пользователей, но вызывающий их интерес (например, уже страдающим анорексией девочкам рекомендовали подписываться на группы, где обсуждалось похудение). Для привлечения внимания продвигался или не отфильтровывался радикальный и даже экстремистский контент.

25 октября с разоблачительными материалами выступил уже целый консорциум американских изданий. Источником вновь стали полученные журналистами внутренние документы. Как выяснилось, компания практически никак не фильтровала контент за пределами США, что вело к использованию ее соцсетей для разжигания ненависти и ксенофобских настроений, например в Эфиопии и Индии. Внутри США мониторинг тоже был значительно ослаблен после выборов президента в 2020 году.

Основатель корпорации Марк Цукерберг утверждает, что все обвинения в ее адрес - клевета. Компании действительно порой приходилось принимать непростые решения в отношении контента, признал Цукерберг, однако она никогда не ставила выгоду выше здоровья пользователей.