Spiegel: ФРГ в оценке по сертификации "Северного потока - 2" не учла позицию Польши

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Минэкономики ФРГ в своей оценке по сертификации "Северного потока - 2" не стало учитывать позицию Варшавы, что ведет к новым разногласиям между Германией и Польшей по проекту. Об этом сообщил в пятницу журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Издание напомнило, что Минэкономики ФРГ в конце октября заявило, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода "не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС". В то же время польский национальный регулятор - Управление по регулированию в сфере энергетики Польши - в письме властям ФРГ утверждал, что якобы имеющая место зависимость оператора от российского "Газпрома" представляет собой "особенно высокие риски для безопасности снабжения" и может "даже угрожать надежности поставок газа определенным странам - членам ЕС", пишет Der Spiegel.

При этом председатель германской природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) Саша Мюллер-Краеннер призывает остановить реализацию "Северного потока - 2". "Старый состав федерального правительства игнорирует законные опасения наших соседей", - приводит Der Spiegel слова главы DUH. Очевидно, что "Северный поток - 2", по его мнению, представляет собой угрозу энергетической безопасности в Европе и может стать препятствием для выполнения климатических целей.

Варшава последовательно выступает против реализации "Северного потока - 2". В частности, польская сторона утверждает, что он не соответствует формальным требованиям для сертификации по льготной модели независимого оператора передачи.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора, Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу.