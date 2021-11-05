WSJ: Международная морская организация может ввести новый налог на судоходство

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Международная морская организация (IMO), регулирующая индустрию морских перевозок в рамках ООН, прорабатывает идею введения нового налога на морские перевозки в рамках активизации усилий по сокращению выбросов парниковых газов. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее информации, данное нововведение призвано помочь финансированию создания глобальной сети заправочных станций для судов с альтернативными видами топлива, а также способствовать субсидированию развивающихся стран, которые сталкиваются с высокими экспортными расходами в отрасли.

Организация предлагает взимать $100 США за каждую метрическую тонну углекислого газа, выбрасываемого судном. По оценкам Всемирного банка, предоставленным IMO в сентябре, такой сбор позволит в течение 30 лет собрать порядка одного триллиона долларов.

Как отмечает газета, IMO испытывает давление со стороны крупных грузовладельцев и правительств в связи с необходимостью усилить меры по сокращению выбросов парниковых газов. При этом генеральный секретарь организации Китак Лим подчеркивает, что без финансирования сделать для экологизации отрасли почти ничего нельзя.

"Те, кто говорит, что мы затягиваем, неправильно информированы, - заявил Лим в интервью The Wall Street Journal. - Если развитый мир хочет более быстрого пути, он должен оценить и устранить экономические последствия для развивающихся стран. IMO - это не компания, которая сама принимает решения, у нас 175 стран-членов, и нам нужен консенсус".

В организации обсуждение налога началось еще в октябре в рамках рыночных мер по финансированию перехода отрасли к зеленому вектору развития. Этот вопрос в ноябре будет вынесен на обсуждение в комитете по защите морской среды при организации. Если комитет одобрит предложение, это станет основой для консенсусного решения по налогу стран - членов IMO, которое они должны будут принять в течение двух лет.