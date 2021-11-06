Эксперты: нерабочие дни в России не отразились на рынках складов и офисов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Режим нерабочих дней, объявленный в РФ из-за роста заболеваемости коронавирусом, не оказал влияния на рынки складской и офисной недвижимости, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

"Падение трафика и его влияние на выручку зависит от сегмента недвижимости: для складской и офисной недвижимости трафик не важен, а для торговой недвижимости он критичен. В складском сегменте нерабочие дни не отразились на рынке, и становится очевидно, что тенденция роста доли e-commerce продолжится. Для офисного сегмента существенных изменений также нет", - рассказал управляющий партнер консалтинговой компании Knight Frank Алексей Новиков.

В консалтинговой компании Cushman & Wakefield ТАСС сообщили, что в офисном сегменте подготовка сделок идет в обычном режиме. "Все переговоры в данный момент продолжаются, никаких изменений мы не заметили", - сказала международный партнер, руководитель департамента офисной недвижимости Cushman & Wakefield Наталья Никитина.

При этом она добавила, что такая ситуация сохранится, если не будут вводиться новые ограничения. "Если все-таки власти примут решение продлить ограничения на существенный срок, то некоторые процессы могут быть приостановлены. Клиенты могут задавать вопросы о целесообразности тех или иных решений: зачем арендовать дополнительные площади, если придется переводить значительную часть сотрудников на удаленку. Есть риск приостановки переговоров на какой-то период", - добавила Никитина.

Она уточнила, что по прошлому опыту, спрос на офисы будет расти после снятия ограничений.

Ранее власти Москвы и Подмосковья, где расположено большинство складов, сообщили, что продлевать режим нерабочих дней, введенный в конце октября, не планируется из-за стабилизации обстановки.