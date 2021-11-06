Россияне хотят потратить в "черную пятницу" на треть больше, чем годом ранее

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Потребители в России планируют в среднем потратить на распродаже "черная пятница" в 2021 году на треть больше средств, чем в 2020 году, - около 18,5 тыс. рублей. Участвовать в акции планируют лишь 12% опрошенных, говорится в исследовании портала SuperJob, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Черная пятница" считается главной распродажей в году и проходит 26 ноября.

По данным SuperJob, средний бюджет на покупки в "черную пятницу" составляет 18,5 тыс. рублей, что на треть больше, чем в прошлом году (13,8 тыс. рублей). При этом 69% россиян не планируют покупать товары и услуги в ноябрьскую распродажу, и только 12% готовы потратиться. Чаще остальных планируют покупки в "черную пятницу" россияне до 24 лет (23%), добавляется в материале.

Каждый седьмой респондент (14%) считает, что в "черную пятницу" можно купить товары и услуги действительно по сниженным ценам. Причем больше всего доверия к "черной пятнице" у молодежи до 24 лет (31%), меньше всего - у россиян старше 45 лет (8%), в целом 65% россиян не верят в "черную пятницу" и считают ее обманом покупателей, отмечается в исследовании.

Чаще всего россияне планируют покупать одежду (26%), бытовую технику и электронику (21%), гаджеты и девайсы (8%). По 5% россиян планируют купить обувь и товары для дома, 4% - продукты питания, 3% - косметику, 2% - товары для детей. Среди прочего респонденты планируют покупать со скидками авиабилеты, книги, онлайн-курсы, инструменты для ремонта (19%).

Опрос был проведен во всех округах России, в 371 населенном пункте с 25 октября по 1 ноября среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.