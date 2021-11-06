Власти Пятигорска подготовили около 100 проектов развития города до 2045 года

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Пятигорска (Ставропольский край) вместе с экспертами проработали около 100 проектов развития общей стоимостью 173 млрд рублей. Выполнение плана, рассчитанного до 2045 года, позволит увеличить туристический поток в 4,6 раза, сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"В течение года в московской школе управления "Сколково" в рамках образовательной программы Master of Public Administration (МРА) для городских управленцев наша команда готовила проекты развития Пятигорска. Мы проработали 96 проектов развития. Общий объем финансового обеспечения реализации программы составляет 173 млрд рублей. Более половины - 87,2 млрд рублей - планируется привлечь за счет частных инвестиций, в том числе в партнерстве с ВЭБ", - написал Ворошилов в Instagram.

По его словам, работа шла совместно с ВЭБ.РФ при участии Высшей школы экономики (ВШЭ), института "Стрелка" и Российской экономической школы (РЭШ). Выполнение плана позволит увеличить туристический поток в 4,6 раза. Доля отрасли туризма достигнет 30% в объеме городской экономики, которая вырастет в 3,5 раза. Это позволит нарастить налоговый потенциал в четыре раза.

"Реализация программы развития Пятигорска разбита на три этапа: до 2025 года, 2026-2035 годы и 2036-2045 годы. Мы никогда не делали такого глубокого планирования, по результатам работы в "Сколково" будем корректировать муниципальную программу социально-экономического развития города. Два социальных проекта запланированы к реализации в ближайшее время в рамках концессии между Ставропольским краем и ВЭБ: строительство школы на ул. Коллективная и поликлиники в Новопятигорске. А на предстоящей неделе в Сколково нас ждет защита нашей программы перед экспертами", - отметил глава курорта.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.