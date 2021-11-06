На Пхукет прибыл первый за 1,5 года авиарейс из Москвы

БАНГКОК, 6 ноября. /ТАСС/. Первый за 19 месяцев авиарейс компании "Аэрофлот" из Москвы на Пхукет прибыл в субботу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов.

По его словам, на Пхукет приземлился первый пассажирский рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы. "Это первый подобный рейс спустя 19 месяцев после перерыва из-за пандемии коронавируса, - уточнил дипломат. - На борту, который по традиции встречали водяной аркой, находилось 275 пассажиров". Соснов добавил, что "со следующей недели "Аэрофлот" дважды в неделю будет выполнять регулярные авиарейсы по маршруту Москва - Пхукет".

В Таиланде с 1 ноября расширился до 17 туристических направлений список доступных для прибытия и посещения территорий королевства гражданами всех стран. Россияне, привитые "Спутником V", еще с 1 сентября могут прибывать на Пхукет без изоляции, но с обязательным нахождением в пределах острова на протяжении семи ночей. С 1 ноября они могут на таких же условиях посещать, в том числе Бангкок и Паттайю.

С 9 ноября РФ возобновляет авиасообщение с Таиландом. Самолеты будут летать из Москвы в Бангкок и на Пхукет с частотой два рейса в неделю, а также из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты (один рейс в неделю на каждом маршруте).

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В субботу Минздрав информировал о 8,4 тыс. заразившихся и 69 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,93 млн, вылечились более 1,81 млн человек, умерли 19,6 тыс. пациентов.