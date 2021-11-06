Правительство выделит свыше 1,1 млрд рублей на модернизацию киностудии им. Горького

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство России выделит более 1,1 млрд рублей на модернизацию Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Максима Горького. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

По ее информации, в рамках программы до 2024 года реконструируют и оснастят новым современным оборудованием старые павильоны киностудии, а также возведут новые объекты.

Кроме того, в 2021-2024 годах планируются субсидии в виде гранта. Их намерены выделять по 290 млн рублей ежегодно. Средстав пойдут на разработку проектной документации, проведения капитального ремонта, усовершенствование инженерных систем, а также приобретут оборудование. В том числе, на эти цели пойдут собственные средства киностудии, также полученные от реализации непрофильных активов. Как пояснили в пресс-службе, завершение модернизации планируется к 2026 году.

Киностудия имени М. Горького была основана в 1915 году. Более чем за 100 лет на ней создали более 1 тыс. кинолент, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Среди них - "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого.