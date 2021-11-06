В 2022 году технополис "Москва" может получить шестую производственную площадку

МОСКВА, 6 ноября./ТАСС/. Новую производственную площадку, которая будет шестой по счету, может получить технополис "Москва" в 2022 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"В 2022 году ОЭЗ Технополис "Москва" может получить шестую производственную площадку - "Руднево". Недалеко от станции метро "Лухмановская" будет построен большой индустриальный парк", - написал Собянин.

Он напомнил, что московская особая экономическая зона была создана еще в 2006 году. Но по-настоящему серьезное развитие этот проект получил после 2016 года, когда управление особой зоной было передано правительству Москвы.

"Резиденты ОЭЗ освобождены от уплаты таможенных пошлин, имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%. Действуют льготы по аренде земли, а по завершении строительства объекта предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за 1% от его кадастровой стоимости", - отметил Собянин.

Сегодня ОЭЗ - это флагман новой московской промышленности, в состав которого входит пять производственных площадок общей площадью 223 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде - "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". На этих площадках работают 88 компаний - резидентов ОЭЗ, которые создали более 8 тыс. рабочих мест для инженеров и других высококвалифицированных профессионалов.

Мер добавил, что до конца 2026 года в Алабушево завершится строительство нового технопарка площадью до 150 тыс. кв. м. Инвесторы получат здания универсального назначения, которые можно использовать для размещения фактически любых производств.