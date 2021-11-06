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Прокачку газа в Германию по трубопроводу Ямал - Европа вновь остановили

Начался реверс в обратном направлении
© EPA/KERIM OKTEN

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Прямые поставки газа по трубопроводу Ямал - Европа в Германию вновь прекратились в субботу, начался реверс в обратном направлении, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

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Поставки газа прекратились в период с 09:00 до 10:00 мск. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. Сейчас он составляет порядка 139,5 тыс. куб. м в час.

Ранее прокачка в Германию по маршруту Ямал - Европа возобновилась в четверг днем после пяти дней остановки и реверсных поставок.

В "Газпроме" тогда сообщали, что заявки европейских потребителей на поставки российского газа выполняются в полном объеме, а "колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей".

Транснациональный газопровод Ямал - Европа проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд куб. м газа в год.

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