Эдельгериев встретился с Керри на конференции по климату в Глазго

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев встретился со спецпосланником президента США Джоном Керри на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Эдельгериев сообщил ТАСС, что встреча состоялась в пятницу и прошла в продуктивной атмосфере, на следующей неделе ожидается еще одна беседа.

"Да, вчера была [встреча], и запланирована еще одна на следующей неделе. Обсуждали метан, двустороннее сотрудничество по климату и ожидания от конференции, - сказал Эдельгериев. - Атмосфера была продуктивной".

Собеседник агентства добавил, что сторонами были "намечены дальнейшие шаги по развитию российско-американского сотрудничества по климату" на основе Совместного заявления Эдельгериева и Керри о реагировании на климатические вызовы от 15 июля 2021 года.

"Но требуются дальнейшие консультации с заинтересованными органами власти как в России, так и в США", - указал он.

Ранее Керри сообщил, что американская и российская делегации обсудили в пятницу тему выбросов метана и "некоторые другие вопросы". При этом он не упомянул о своей встрече с российским коллегой.

Климатическая конференция ООН проходит в шотландском Глазго с 31 октября и завершится 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация документов COP26.