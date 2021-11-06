В Дагестане намерены улучшить местную породу овец для повышения продуктивных качеств

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Селекционеры Дагестана намерены вывести новую породную группу дагестанской горной породы овец, улучшив ее продуктивные качества за счет привития свойств породы российского мясного мериноса, работу планируется завершить в течение двух-трех лет. Об этом сообщил в субботу ТАСС врио заместителя председателя правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"На двух племенных заводах и на одном племенном репродукторе республики идет процесс улучшения дагестанской горной породы овец путем "прилития крови" породы российский мясной меринос, которая выведена на территории Ставропольского края. Это будет новая породная группа. Мы уже получили помеси первого и второго поколения - и те, и другие опережают своих сверстников по среднесуточному привесу на 150-200 г в сутки, а по настригу шерсти - на 1,5-2 кг. Это очень существенно. Работа идет, она завершится в течение двух-трех лет. Сейчас идет закрепление тех лучших продуктивных качеств, которые мы вывели на помесях первого и второго поколений", - сказал Абдулмуслимов.

При этом, по его словам, новая породная группа должна сохранить некоторые качества дагестанской горной породы (выносливость, приспособленность к высокогорным пастбищам и т. д.)

Он уточнил, что дагестанская горная порода в настоящее время составляет более 70% всего поголовья овец в республике. Всего в регионе насчитывается более 4,5 млн овец, ежегодно в Дагестане производится около 40 тыс. тонн баранины, более 14 тыс. тонн шерсти и 115 тонн овечьего сыра.