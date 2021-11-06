Фридман заявил, что LetterOne не отказывается от газовых проектов

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Глава инвестиционной компании LetterОne российский миллиардер Михаил Фридман заявил, что не собирается отказываться от газовых проектов, однако намерен также инвестировать в возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Об этом предприниматель рассказал в интервью, опубликованном в субботу на сайте газеты Financial Times.

"Давайте попробуем сочетать эти два подхода", - сказал Фридман, заявив о намерении LetterОne вкладывать средства в зеленую энергетику и технологии, позволяющие "сократить негативное воздействие на окружающую среду".

Как отмечает FT, германский концерн BASF, который вместе с LetterOne владеет крупнейшим в Европе независимым производителем нефти и газа Wintershall Dea, стремится продать свою долю в компании по итогам IPO, тогда как Фридман заинтересован "в долгосрочной стратегии".

"Наша миссия - продолжать вести этот бизнес в правильном направлении. Однако для BASF все немного иначе", - сказал он. FT добавляет, что LetterOne пока не стремится продавать свое нефтегазовое подразделение, однако не намерена и блокировать планы BASF, выражая готовность поддержать передачу доли Wintershall Dea частному инвестору.

Будущее газа

Фридман подчеркнул, что нефтегазовый бизнес сталкивается с "огромным общественным давлением", по сути - принуждением к декарбонизации, а инвесторы и банки считывают поступающие сигналы, "прерывая отношения с нефтегазовой отраслью". Бизнесмен считает такой поход неверным, так как газ, по его оценкам, "еще много десятилетий" будет важной составляющей в мировой структуре энергопотребления.

"[Энергетический] переход - очень сложный процесс, сопряженный с многочисленными трудностями", - сказал Фридман, подчеркнув, что пока у человечества "нет никакой реальной альтернативы" газу.

Он добавил, что попытки слишком быстро отказаться от использования углеводородов и в особенности газа "опасны и безответственны" и стали одной из причин наблюдаемого сейчас мирового энергетического кризиса.

Германский концерн BASF и LetterOne 1 мая 2019 года закрыли сделку по слиянию их нефтегазовых активов - Wintershall и DEA. Объединенная компания обладает активами в Европе, России, Латинской Америке и Африке.

Бизнес и политика

В интервью FT Фридман признал, что из-за текущего политического климата "быть россиянином - что-то вроде конкурентного недостатка". Он подчеркнул, что его компания "пытается быть максимально прозрачной", однако вынуждена прикладывать "дополнительные усилия, чтобы убедить всех в том, что все делается так, как нужно".

Фридман отметил, что обострение отношений между РФ и Западом в последние годы привело к ухудшению положения крупных предпринимателей из России. По его словам, важно, чтобы британское правительство "отделяло политику" от бизнеса.

Летом этого года британское издательство HarperCollins, выпустившее весной прошлого года книгу "Люди Путина" (Putin's people) журналистки Кэтрин Белтон, принесло извинения Фридману, а также его деловому партнеру Петру Авену за ряд неточностей, допущенных автором книги.