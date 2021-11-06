{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Кудрин заявил, что потери мировой экономики от пандемии составили $4-10 трлн

Значительная часть этих потерь придется на бюджеты регионов и муниципалитетов, уточнил глава Счетной палаты
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Потери мировой экономики от пандемии коронавируса составляют от $4 трлн до $10 трлн. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в видеообращении к участникам третьего Международного муниципального форума стран БРИКС.

На эту тему

"По разным оценкам потери мировой экономики от пандемии составляют от $4 трлн до $10 трлн, а значительная часть этих потерь придется именно на бюджеты регионов и муниципалитетов", - сказал Кудрин. При этом, по его словам, системы здравоохранения стран мира показали неготовность к пандемии.

"Системы здравоохранения, социальной поддержки показали неготовность к глобальным потрясениям. Сегодня задача органов государственной власти и контрольно-надзорных ведомств на всех уровнях - выработать механизмы, которые позволят этим системам стать более устойчивыми и эффективными", - добавил Кудрин.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПандемия COVID-19
DPA: убыток аэропорта Берлин-Бранденбург может составить порядка €350 млн в 2021 году
По информации агентства, спустя год после ввода в эксплуатацию, столичный аэропорт BER находится в глубоком минусе
Читать полностью