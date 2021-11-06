DPA: убыток аэропорта Берлин-Бранденбург может составить порядка €350 млн в 2021 году

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Компания-оператор берлинского аэропорта Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) полагает, что консолидированный убыток воздушной гавани в 2021 году составит €350 млн. Об этом в субботу сообщило агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении отчет компании Министерству транспорта ФРГ.

По его информации, спустя год после ввода в эксплуатацию, столичный аэропорт BER находится в глубоком минусе. Однако ситуация не настолько драматична, как ожидалось. В частности, предполагаемый убыток воздушной гавани в текущем году примерно на €50 млн меньше, чем прогнозировалось ранее. В основном это связано с тем, что с июля по октябрь частичное восстановление пассажиропотока, снижение которого было вызвано пандемией коронавируса, принесло определенный доход.

Вместе с тем отмечается, что в настоящее время аэропорт BER обременен большими долгами, связанными с длительным периодом строительства и реконструкции. Компания-оператор требует частичного списания долга со стороны федеральных земель Берлин и Бранденбург, а также правительства Германии, являющегося собственником воздушной гавани. В соответствии с этим к 2026 году потребуется около €2,4 млрд. Это означает, что компания снова сможет привлечь свежие деньги на самом рынке капитала в 2026 году. В противном случае, как указывается в отчете, это будет возможно лишь в 2030-х годах.

"Кладбище миллиардов"

Столичный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER) официально открылся 31 октября 2020 года после 14 лет строительства в кризисное для отрасли время: из-за коронавируса было отменено большинство полетов. В связи с этим критики уверены, что как минимум в ближайшее время на поддержание работы новой воздушной гавани могут уйти миллионы евро налогоплательщиков. Пандемия пока не позволит окупиться аэропорту, который получил неофициальное название "кладбище миллиардов".

Политическое решение о создании в Берлине новой воздушной гавани было принято в 1996 году, но из-за выбора места и протестов местных жителей и экологов со строительством затянули. Оно началось лишь 5 сентября 2006 года. Открытие было запланировано на 30 октября 2011 года. Однако из-за несоответствия воздушной гавани новым на тот момент правилам безопасности, введенным Евросоюзом, и банкротства двух фирм дату пришлось перенести. В последующие годы открыть объект не получалось из-за недостатков противопожарной системы, проблем с работой автоматических дверей и системой выдачи багажа.

С 2011 года сдача объекта в эксплуатацию переносилась семь раз. Стоимость возведения авиаузла, который стал главным и самым резонансным долгостроем в ФРГ, достигла примерно €6 млрд. Изначально смета составляла €2,83 млрд.