Хуснуллин: проектно-сметная документация участка М-12 от Казани до Екатеринбурга готова

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Проектно-сметная документация для строительства участка трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга готова, частично начата работа по подготовке площадок для строительства. Об этом сообщил на своей странице в Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин.

"По дороге [участку трассы М-12] до Екатеринбурга уже сделали проектно-сметную документацию, части приступили к подготовке территории, окончательно определили маршрут, активно эту работу продолжаем", - сказал он.

Хуснуллин добавил, на участке трассы от Москвы до Казани "работа развернута уже полным ходом, 12 тыс. человек, почти 5 тыс. единиц работают в круглосуточном режиме".

В апреле президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань М-12 должна быть продлена до Екатеринбурга, а строительство всей трассы должно быть закончено до 2024 года. Ожидается, что время в пути по новой автодороге от Казани до Екатеринбурга сократится с 14 до 7 часов. Дорога пройдет по существующей трассе М-7 и частично будет бесплатной.