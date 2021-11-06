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Илон Маск спросил пользователей Twitter, следует ли ему продать 10% акций Tesla

Предприниматель заявил, что продажа акций для него - единственный способ платить налоги

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Американский предприниматель Илон Маск в субботу спросил у пользователей Twitter, следует ли ему продать 10% своих акций основанной им компании Tesla.

"В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль - это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla", - написал Маск в Twitter, предложив пользователям сервиса микроблогов проголосовать, поддерживают ли они его идею.

"В любом случае я буду придерживаться результатов голосования", - отметил он. На данный момент проголосовало уже более 500 тыс. пользователей.

"Я ниоткуда не беру зарплату наличными или бонусы. У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги - это продавать акции", - указал предприниматель.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд.

Теги
СШАМаск, Илон
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