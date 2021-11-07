ФССП принудительно взыщет с Telegram 5 млн руб. штрафа за неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы начали принудительно взыскивать с Telegram штрафы на общую сумму в 5 млн рублей за отказ компании удалить запрещенную информацию по решению суда. Об этом сказано в электронном банке данных исполнительных производств.

Как отмечается в базе данных, приставы начали процедуру принудительного взыскания по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. На основании каждого из них на Telegram был наложен штраф в 2,5 млн рублей, так как он был признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации).

Мессенджер Telegram ранее был оштрафован на 35 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент. В законную силу вступили два постановления о штрафах на 5 млн рублей, сроки их добровольного погашения истекли 24 октября и 7 ноября 2021 года.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении социальных сетей и мессенджеров, которые не удалили призывы участвовать в несанкционированных акциях, в том числе и к несовершеннолетним. Ресурсы с начала года неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение российского законодательства после отказа удалить запрещенный контент.