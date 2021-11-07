В России разработали интеллектуальный боеприпас-беспилотник со сбрасываемыми крыльями

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина запатентовал летательный аппарат с повышенной маневренностью. Об этом говорится в патенте на изобретение, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

"Изобретение относится к области авиастроения, в частности к конструированию интеллектуальных воздушных боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", - говорится в документе.

Как уточняется в патенте, технический результат заключается в повышении маневренности в горизонтальной плоскости и обеспечении возможности полета с огибанием поверхности. Корпус аппарата, говорится в документе, выполнен по интегральной аэродинамической схеме, в хвостовой части установлен двигатель, в носовой части - управляемое переднее вертикальное оперение, на поверхности корпуса установлены вертикальные кили, а на задней поверхности - элевоны.

"С целью обеспечения полета на предельно малой скорости при огибании поверхности летательный аппарат оснащен дополнительными крыльями <…>. С целью обеспечения полета на предельно высокой скорости на финальной стадии выполнения полетного задания дополнительные крылья выполнены с возможностью сброса в полете", - отмечается в патенте.

Запуск аппарата осуществляется с катапульты. Изначально дополнительные крылья, говорится в документе, установлены внутри корпуса беспилотника. В процессе выполнения задания они выдвигаются и фиксируются. Летательный аппарат может осуществлять поиск цели с их отбором по расстоянию при помощи видеомодулей оптической стереоскопической головки самонаведения.