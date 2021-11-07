Товарооборот России и Китая с начала года вырос на 30,9%

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая с января по октябрь включительно вырос в годовом исчислении на 30,9%, составив $115,66 млрд. Об этом сообщило в воскресенье Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за 10 месяцев вырос на 30,6% и составил около $52,9 млрд. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 31,2%, до $62,76 млрд.

Положительное сальдо России за январь - октябрь достигло $9,85 млрд, увеличившись на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Только за минувший месяц объем торговли двух стран составил $13 млрд, что примерно соответствует показателю сентября.

Товарооборот между РФ и Китаем в 2019 году увеличился на 3,4%, превысив $110,75 млрд, а в 2020-м в связи с пандемией коронавируса сократился на 2,9% (до $107,76 млрд).

Торговые отношения с США

Товарооборот Китая и США с января по октябрь включительно вырос в годовом исчислении на 33,4%, составив $609,93 млрд.

Согласно опубликованным данным, китайский экспорт в Соединенные Штаты увеличился на 31,7%, до $465,3 млрд. Импорт американской продукции повысился на 39%, до $144,63 млрд.

Профицит торгового баланса Китая за 10 месяцев достиг $320,67 млрд, увеличившись на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

За минувший месяц объем торговли двух стран составил $66,79 млрд, продемонстрировав снижение по сравнению с сентябрем примерно на 8,2%.

В 2019 году китайско-американский товарооборот достиг $541,2 млрд, сократившись на 14,6%. В 2020-м объем торговли двух стран увеличился на 8,3% (до $586,72 млрд), положительное сальдо Пекина выросло на 7%, составив $316,9 млрд.

Внешний товарооборот

Согласно информации ведомства, внешний товарооборот Китая за январь - октябрь вырос в годовом исчислении на 31,9%, составив $4,89 трлн.

Как отмечается на сайте таможенного управления, за соответствующий период экспорт страны увеличился на 32,3%, до $2,7 трлн. Импорт вырос на 31,4%, до $2,19 трлн.

Таким образом, положительное сальдо Китая за десять месяцев 2021 года достигло $510 млрд, увеличившись на 32,6% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Только за минувший месяц объем торговли Китая составил $515,9 млрд, снизившись по сравнению с сентябрем на 5,3%.

В 2019 году товарооборот КНР сократился на 1%, до $4,57 трлн, а в 2020-м вырос на 1,5% (до $4,64 трлн).