Онлайн-платформа Хайнаня по найму специалистов за четыре дня акции получила 40 тыс. резюме

ХАЙКОУ /Китай/, 7 ноября. /ТАСС/. Провинция Хайнань приступила к проведению масштабной акции по найму квалифицированных специалистов, которые высоко востребованы с связи с необходимостью развития стратегически важных отраслей самого южного региона КНР. Как сообщила газета "Хайнань жибао", за первые четыре дня онлайн-платформа порта свободной торговли приняла на рассмотрение более 40 тыс. резюме.

По данным издания, акция проводится хайнаньской администрацией совместно с Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР. Она будет длиться до июня 2022 года, доступна через сайт и мобильное приложение, однако предусматривает мероприятия и в очном формате. Первый пакет опубликованных вакансий включает 36 тыс. рабочих мест.

Как уточнили местные власти, Хайнань организует в восьми крупных городах КНР специальные презентации, на которых все заинтересованные смогут ознакомиться с потенциалом рынка занятости острова. Первая из них состоялась в Ухане (Центральный Китай). Программа по найму профессиональных кадров рассчитана как на людей со стажем, так и на тех, кто только что закончил вуз.

"Мы находимся на ключевом этапе проведения всеобъемлющих реформ и открытости, формирования порта свободной торговли. В связи с этим мы как никогда прежде заинтересованы в найме высококвалифицированных специалистов", - заявил ранее глава организационного отдела парткома провинции Сюй Цифан. Он напомнил, что Хайнань стремится привлечь как можно больше профессионалов в различных областях путем предоставления им налоговых льгот, оказания поддержки при оформлении регистрации и медицинской страховки, покупке жилья и автомобилей, а также при устройстве детей на учебу.

Согласно статистике, за последние три года Хайнань пригласил порядка 358 тыс. высоко востребованных профессионалов. Среди стратегически важных направлений, в которых местная администрация намерена активно содействовать найму и воспитанию квалифицированных специалистов, - научные исследования и инновационные разработки, туризм, образование, здравоохранение, культура, управление урбанизированными территориями, менеджмент, международные и молодежные проекты, информационные технологии и современное сельское хозяйство.