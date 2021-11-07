Россияне назвали самые бесполезные покупки, сделанные в "черную пятницу"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Больше половины россиян хотя бы раз приобретали товары по скидкам в "черную пятницу". При этом 31% участников опроса заявили, что обошлись бы без половины вещей, купленных по акции. Среди спонтанных и бесполезных покупок оказались вставная челюсть, платье для кошки и костюм клоуна, показал проведенный Райффайзенбанком опрос (результаты есть в распоряжении ТАСС).

Согласно опросу, хотя бы раз на распродажах "черной пятницы" делали покупки 64% россиян. Остальные либо не верят, что так можно сэкономить, либо не имеют времени на поиск предложений, а еще часть - вовсе не слышали о таких акциях.

Обычно россияне ищут на распродажах одежду, обувь, технику и товары для дома. Каждый третий покупает на распродажах товары для детей и косметику. Реже покупатели интересуются товарами для животных. Еще реже россияне ищут скидки на книги, цифровой контент, подписки, товары для творчества и хобби, показал опрос. При этом каждый пятый опрошенный тратит на распродажах в "черную пятницу" 10-20 тыс. рублей, еще 29% - 5-10 тыс. рублей. От 1,5 до 5 тыс. рублей на распродажах готовы потратить около 22% респондентов, а 13% планируют уложиться в сумму до 50 тыс. рублей.

"Опрошенные россияне назвали самые странные и бесполезные вещи, которые они купили в "черную пятницу". В их число вошли - вставная челюсть, платье для кошки, пузырьковый светильник, костюм клоуна, ящерица, шуба на два размера меньше нужного, брелок в виде стручка гороха, пуховик с растрепанным воротником, говорящий тостер и многочисленные секс-игрушки. Нередко выяснялось, что вещи "со скидкой" стоили столько же, сколько и до "черной пятницы", - рассказали в Райффайзенбанке.

Кроме того, 31% респондентов заявили, что обошлись бы без половины вещей, купленных по акции. При этом лишь 2,5% участников опроса считают бесполезными все покупки, сделанные в "черную пятницу".

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян старше 18 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Татарстана, Омской, Новосибирской, Ростовской областей и Краснодарского края.