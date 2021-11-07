Тимошенко заявила, что Украина упустила возможность купить газ по низкой цене

КИЕВ, 7 ноября. /ТАСС/. Власти Украины упустили возможность приобрести и закачать летом в подземные хранилища страны (ПХГ) природный газ по более низким ценам, что помогло бы избежать кризиса в энергетическом секторе. Об этом заявила лидер партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Украина-24" .

"Летом, когда газ дешевый, а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 млрд (куб. м) <...> и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса", - сказала она. Политик считает, что в этом случае стоимость газа и отопления для украинцев была бы "минимальной". Тимошенко назвала сложившуюся ситуацию катастрофой, за которую заплатит каждый гражданин страны.

По состоянию на 1 ноября в ПХГ страны находилось 18 млрд куб. м газа, что на 36% меньше, чем на 1 ноября 2020 года. В компании "Оператор ГТС Украины" сообщали, что с ноября отбор газа из хранилищ страны увеличился в 3,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.