В Китае заявили, что зимой будут с трудом сохранять энергетический баланс

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Китай предстоящей зимой будет с трудом поддерживать приемлемый энергетический баланс, а "в отдельных случаях" испытывать нехватку электричества. Об этом сообщила в воскресенье Государственная электросетевая корпорация КНР.

"Этой зимой, а также предстоящей весной мы в целом будем иметь строго ограниченные ресурсы для сохранения [энергетического] баланса. В отдельных случаях будет ощущаться нехватка [электроэнергии]", - говорится в распространенном заявлении.

В нем уточняется, что указанные трудности обусловлены прежде всего сезонным характером роста спроса на электричество в холодное время года, а также снижением зимой во многих реках уровня воды, используемой гидроэлектростанциями для выработки электроэнергии. "Меры по обеспечению поставок электричества на текущем этапе оказались эффективными, <...> однако нам предстоят упорная борьба и большие испытания", - подчеркивается в документе.

Как сообщила корпорация, власти КНР предпримут все возможные усилия для обеспечения национальной энергетической безопасности и нормального социально-экономического развития страны. В частности, будут вводиться ограничения на деятельность компаний, потребляющих много электричества, а также предприятий, загрязняющих окружающую среду.

Согласно заявлению, компания планирует наращивать поставки электричества путем диверсификации источников энергии. При этом, как утверждается, будут учитываться цели экологичного развития и задачи по достижению углеродной нейтральности.