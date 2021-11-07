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Пандемия COVID-19

СМИ: в Японии примут пакет мер поддержки экономики и населения на сумму более $265 млрд

По данным агентства Kyodo, в него, в частности, войдут средства на единоразовую выплату всем проживающим в стране семьям в размере около $880 на каждого ребенка младше 18 лет

ТОКИО, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии планирует принять новый пакет мер финансовой поддержки экономики и населения, пострадавших от распространения коронавируса, на сумму более 30 трлн иен (более $265 млрд). Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что в него, в частности, войдут средства на единоразовую выплату всем проживающим в стране семьям в размере 100 тыс. иен (около $880) на каждого ребенка младше 18 лет. Ожидается, что официально об этом решении будет объявлено 19 ноября. Ранее сообщалось, что единоразовые выплаты будут положены всем семьям с детьми вне зависимости от уровня их дохода.

Правительство также рассматривает возможность начисления каждому жителю страны баллов на сумму 30 тыс. иен ($265). Речь идет о государственной системе идентификационных номеров, в которой баллами можно оплачивать различные товары и услуги.

В прошлом году каждый житель Японии и каждый проживающий в стране иностранец получил единоразовую выплату в размере 100 тыс. иен в рамках поддержки населения на фоне пандемии.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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