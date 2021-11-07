Путин планирует выступить на онлайн-саммите АТЭС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет по видеосвязи в предстоящую пятницу, 12 ноября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, планируется", - ответил он на вопрос, ожидается ли выступление российского лидера на саммите АТЭС 12 ноября.

Как сообщается на сайте АТЭС, встреча лидеров состоится под председательством премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Ранее в этом году, 16 июля, в формате видеоконференции состоялась внеочередная встреча лидеров АТЭС, посвященная борьбе с коронавирусом и преодолению последствий пандемии.

В состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань. С учетом специфики состава объединения, включающего не только государства, но и территории, участников АТЭС принято обозначать термином "экономики".