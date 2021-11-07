В Ингушетии намерены открыть завод по производству гигиенических средств

МАГАС, 7 ноября. /ТАСС/. Первый завод по производству детских санитарно-гигиенических средств "Бест Бренд" намечается к запуску в Ингушетии до конца 2022 года, а также станет первым подобным предприятием в СКФО. Об этом ТАСС рассказал представитель инициатора инвестиционного проекта Жамлаил Бузуртанов.

"Строительство завода было начато в 2019 году, а его ввод в эксплуатацию и запуск производственного процесса планируется в конце 2022 года. При выходе на проектную мощность мы намереваемся производить до 96,7 млн. единиц готовой продукции в год, это детские и взрослые санитарно-гигиенические средства (подгузники). Реализация инвестиционного проекта создаст не имеющее аналогов промышленное предприятие на территории Ингушетии и в целом по СКФО", - сказал Бузуртанов.

По его словам, запуск производства позволит создать 67 новых рабочих мест, в том числе 32 высокопроизводительных. У предприятия уже заключены предварительные договора с потенциальными покупателями как в Ингушетии, так и в других регионах России, а также проводятся переговоры с крупными федеральными и региональными сетями на поставку продукции после запуска производства.

"Реализация данного проекта обоснована и важна как с инвестиционной, так и с экономической точки зрения для региона в целом, поскольку мы намерены создать производство с использованием передового высокопроизводительного оборудования, которое позволит получить высокое качество товара и низкую себестоимость, а это подразумевает сбыт товара по низкой цене. Возможность переналадки производственной линии позволит очень быстро реагировать на потребительские предпочтения и рыночную конъюнктуру, а также это импортозамещающий проект", - добавил Бузуртанов.

Инвестиционный проект "Завод по производству детских санитарно-гигиенических средств "Бест Бренд" в 2019 году был отобран включен в перечень инвестиционных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".