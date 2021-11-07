Большинство участников опроса в Twitter Маска склонились к продаже им 10% акций Tesla

ТАСС, 7 ноября. Большинство пользователей Twitter, проголосовавших в опросе на странице предпринимателя Илона Маска, поддержали вариант с продажей 10% акций основанной им компании Tesla.

Согласно конечным данным опроса, который проводился с субботы по воскресенье, 57,9% из более чем 3,5 млн проголосовавших склонились к тому, что Маску стоит продать свою указанную долю в компании.

Как сообщалось ранее, основатель Tesla заявил, что будет придерживаться результатов голосования. "Я был готов принять любой результат", - написал Маск после подведения итогов голосования.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд.