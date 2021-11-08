Вторая неделя переговоров по климату начинается на конференции ООН в Глазго

ЛОНДОН, 8 ноября. /ТАСС/. Вторая неделя переговоров с участием министров и специальных представителей глав государств и правительств по климату начинается на конференции ООН в шотландском Глазго. Как сообщают организаторы форума, стороны намерены продолжить работу по поиску решений, призванных удержать глобальный рост мировой температуры на уровне 1,5 градуса к концу XXI века.

Наиболее значимым мероприятием во вторую неделю работы 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) станет сегмент высокого уровня, в рамках которого 9-10 ноября с речью выступят представители тех стран, чьи лидеры не присутствовали на саммите в Глазго 1-2 ноября. В частности, 9 ноября к участникам COP26 обратится глава российской делегации вице-премьер Алексей Оверчук. Также слово получат министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, министр науки, технологии и охраны окружающей среды Кубы Эльба Роса Перес, посол Белоруссии в Великобритании Максим Ермолович.

Кроме того, свои заявления сделают руководители межправительственных и неправительственных организаций, которые участвуют в COP26 в качестве наблюдателей. Так, ожидаются выступления генерального секретаря Форума стран - экспортеров газа Юрия Сентюрина и генсека Организации стран - экспортеров нефти Мухаммеда Баркиндо.

Также на вторую неделю COP26 запланирована еще одна встреча спецпредставителя президента РФ по климату Руслана Эдельгериева со спецпосланником президента США Джоном Керри. Они уже встречались в Глазго 5 ноября, в ходе беседы обсуждались инициативы по сокращению выбросов метана, вопросы двустороннего сотрудничества и ожидания от конференции. По словам Эдельгериева, на той встрече была "продуктивная атмосфера".

Что будет дальше

Как ранее утверждали организаторы конференции, во многом ее успех будет зависеть от позиций РФ, КНР и Индии, которые аккуратно подходят ко всем глобальным проектам в сфере борьбы с изменением климата. В настоящий момент нет гарантии того, что COP26 завершится совместным коммюнике всех стран-участниц. При этом канцелярия британского премьер-министра Бориса Джонсона уже 7 ноября выпустила заявление, в котором отдельные договоренности, достигнутые в преддверии конференции или на ней самой, охарактеризованы как "хороший прогресс".

В частности, Лондон подчеркнул, что за два года председательствования королевства в COP удалось в три раза увеличить число стран, которые взяли на себя обязательства добиться углеродной нейтральности к середине века. Кроме того, более 120 стран (включая Россию), на которые приходится около 88% всего лесного массива, поддержали декларацию о защите лесов. Также свыше 100 стран присоединились к глобальной инициативе США и ЕС по снижению выбросов метана на 30% к 2030 году, а разработанное Великобританией совместное заявление, обязывающее прекратить международную поддержку сектора энергетики на ископаемом топливе к концу 2022 года, подписала группа из 25 государств.

"Мы не должны недооценивать задачу по удержанию роста температуры на 1,5 градуса. Страны вернутся за стол переговоров на этой неделе, чтобы взять на себя строгие обязательства и продемонстрировать свои амбиции", - сказал Джонсон. В его канцелярии уточнили, что работу над общим документом, состоящим из более 200 страниц, ведут команды переговорщиков из 196 стран, которые пытаются найти приемлемые для всех решения. В свою очередь участники многотысячных климатических протестных акций, которые состоялись в крупных городах Великобритании на минувших выходных, призвали мировых лидеров принимать более решительные меры для борьбы с изменением климата.

О конференции по климату

COP26 проходит в шотландском Глазго с 31 октября, завершится она 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.