МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предлагает расширить перечень товаров легкой промышленности, подлежащих маркировке, в частности речь идет о рубашках, пальто, куртках, плащах, блузках, а также спортивных костюмах и других позициях, говорится в письме АКОРТ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Участниками рабочей группы по маркировке товаров легкой промышленности был согласован перечень товаров, и дорожная карта внедрения обязательной маркировки по таким товарам", - говорится в тексте письма, подлинность которого подтвердили ТАСС в АКОРТ.

Речь идет о рубашках, предметах одежды из искусственного меха, одежде из фетра, пальто, куртках, плащах, блузках, спортивных и лыжных костюмах, комбинезонах, жакетах, пиджаках, свитерах и кардиганах, шалях, шарфах, галстуках и шейных платках, уточняется в документе.

Авторы письма отмечают, что продавцы вынуждены организовывать реализацию маркированных и немаркированных товаров одновременно, что усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам. Потребители же не могут визуально определить, относятся товары к перечню маркируемых или нет, в связи с чем они могут оформить обращение о нарушении, тогда как фактически нарушения нет.

В Минпромторге России подтвердили поступление предложений от бизнес-сообщества, в том числе АКОРТ, о расширении номенклатуры товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.

"Данные предложения уже неоднократно рассматривались в рамках совещаний, проводимых на площадке Минпромторга России с представителями отрасли, и были концептуально поддержаны большинством участников. Вместе с тем однозначная позиция представителей отрасли о возможных сроках введения обязательной маркировки средствами идентификации в отношении новых позиций продукции легкой промышленности не сформирована. Поэтому данный вопрос на сегодняшний день дополнительно прорабатывается Минпромторгом России со всеми заинтересованными сторонами", - отмечают в ведомстве.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств и обуви. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров.

Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.