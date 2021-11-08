"Известия": ветеранам ВОВ предложили полностью компенсировать затраты на ЖКУ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Законопроект "О внесении изменений в ст. 14 и 15 федерального закона "О ветеранах", который предлагает полностью освободить ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны от плат за ЖКХ, взносов на капремонт и за использование жилых помещений, направлен на отзыв в правительство, выяснила газета "Известия" .

Как пояснил газете автор предложения, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, ранее подобные инициативы уже предлагались, но в новом варианте документа учтены замечания правительства.

Из финансово-экономического обоснования к законопроекту, на которое ссылается издание, следует, что меру предполагается распространить на более чем 100 тыс. человек. Согласно документу, расходы федерального бюджета на льготы в 2023 году могут составить 1,15 млрд рублей из расчета среднего размера поддержки на человека в 900 рублей. Издание направило запросы в правительство и Минфин.

В пояснительной записке к законопроекту, которая есть у "Известий", отмечается, что сегодня в РФ не платят за услуги ЖКХ Герои СССР, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, герои Социалистического Труда, Герои труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы. При этом ветераны Великой Отечественной войны по действующему законодательству освобождаются только от половины стоимости слуг ЖКХ, пишет издание.