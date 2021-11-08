В трех районах Якутии по гранту главы региона 100 жителей обучат рабочим профессиям

ЯКУТСК, 8 ноября. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) организует в 2022 году бесплатное обучение ста жителей рабочим профессиям в трех районах Якутии, где востребованы вакансии в сфере строительства. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор регионального ЦОПП Владислав Хабаров.

Впервые проект передвижного учебно-строительного комбината стартовал в 2021 году. Он ориентирован на обучение местного населения в муниципальных районах рабочим профессиям. В отличие от других образовательных учреждений для обучения не нужно никуда выезжать, во время практики и экзаменов в район приезжает автобус с необходимым оборудованием и материалами, а также преподаватели и мастера производственного обучения.

"В 2022 году проект передвижного учебно-строительного комбината (ПУСК) будет реализован в Амгинском, Горном и Усть-Алданском районах. Они находятся от Якутска не слишком далеко. Кроме этого, в этих районах мы изучали ситуацию на рынке труда в сфере строительства. Эти три района подходят для проекта", - сказал Хабаров. Всего бесплатно обучат 100 человек.

Проект реализуется в рамках гранта главы Республики Саха (Якутия), объем выигранного гранта составляет 2,4 млн рублей. Его направят на обучение, зарплату и выезды преподавателей, подготовку образовательных курсов, работу автобуса.

Как отметили в ЦОПП, обучение пройдет в три этапа. Теоретический этап запланирован в дистанционном формате, учебная и производственная практики пройдут в районах очно. После успешной сдачи квалификационного экзамена будет выдано свидетельство о рабочей профессии установленного образца.

Единственный в регионе центр опережающей профессиональной подготовки открылся в Якутске в октябре 2020 года по нацпроекту "Образование". Центр работает по трем основным направлениям: мониторинг потребности рынка труда, профориентация жителей всех возрастов и проведение краткосрочных образовательных программ.