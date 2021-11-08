В Хабаровском крае построят теплицы для клубники с цехом по выпуску джемов и пастилы

ХАБАРОВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Предприниматель в Хабаровском крае построит теплицы для выращивания клубники и цех по производству джемов, варенья и пастилы. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса Минсельхоза региона Галина Подузова.

"Поддержку в виде гранта "Агростартап" получил проект индивидуального предпринимателя Линкевича Даниила Павловича, направленный на создание и развитие хозяйства по выращиванию многолетних ягодных кустарников в теплицах", - сказала Подузова, уточнив, что грант в размере 3 млн рублей пойдет на строительство четырех теплиц площадью 200 кв. метров под выращивание ремонтантной клубники.

Подузова сообщила, что предприниматель также намерен построить перерабатывающий цех для варки джемов и варенья, дегидрации и производства пастилы с зоной охлаждения и заморозки. К 2026 году объем производства клубники по проекту составит 2 880 кг.

Сейчас клубнику в Хабаровском крае выращивают в частных подворьях, есть и проекты предпринимателей, но объемы производства ягоды небольшие, в торговых центрах на постоянной основе местная ягода не продается.

На российско-японском предприятии "Джей Джи Си Эвергрин", которое занимается в основном выращиванием огурцов и томатов, в 2018 году построили экспериментальную теплицу по выращиванию земляники площадью 0,054 га, а в прошлом году начали строить основную теплицу на 0,078 га. "В настоящее время работы по строительству приостановлены по причине поиска приемлемой технологии строительства - экспериментальная теплица построена из полиэтилена, что затрудняет ее круглогодичную эксплуатацию. Объем выращенной земляники в 2020 году составил 0,65 тонн", - уточнила ТАСС начальник отдела инвестиций, развития экспорта и кадровой обеспеченности регионального министерства Юлия Жукова.

Она сообщила также, что к 2023 году на площадке "Ракитное" территории территории опережающего развития "Хабаровск" компания "Дальневосточный тепличный парк" планирует построить комплекс высокотехнологичных производственных теплиц общей площадью 1,1 га для выращивания клубники. В торговые сети после выхода на проектную мощность будет поставляться более 40 тонн свежей ягоды.