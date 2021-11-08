"Известия": Минсельхоз предложил обнулить пошлины на импорт мяса для стабилизации цен

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ предлагает отменить пошлину на ввоз в РФ замороженной говядины и свинины для стабилизации цен на мясо на внутреннем рынке. Речь идет о квотах по 200 тыс. тонн на каждый из двух видов мяса, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в аппарат правительства от 1 ноября.

Как сообщает издание, в ведомстве напомнили, что, поскольку ЕАЭС изменил сетку тарифных преференций, с октября импортеры говядины при въезде в РФ лишились возможности получать скидку на пошлину, которая теперь составляет минимум 15%. Без нее продукция подорожает для РФ почти на 4% в сравнении со стоимостью на импорт из дальнего зарубежья. Нулевая пошлина увеличит предложение на рынке и сдержит рост стоимости говядины и содержащих ее продуктов, ссылает на объяснение Минсельхоза газета.

Кроме того, России может не хватить собственных ресурсов для обеспечения потребностей в свинине, так как в сентябре ее производство сократилось из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в ряде регионов, указывается в материале. Как предполагают в министерстве, пострадавшие предприятия могут сократить поставки на 200 тыс. тонн в 2022 году. Если пошлину на свинину обнулить, то РФ может получить импортную продукцию по ценам, сопоставимым с отечественными.

В Минсельхозе изданию не предоставили дополнительных комментариев. В Минэкономразвития сообщили, что любые меры будут приниматься с учетом ситуации по ценам и насыщенности рынка продукцией.

Как сообщил газете председатель правления Мясного Союза России Мушег Мамиконян, отечественные производители могут воспринять предлагаемые Минсельхозом меры как несправедливые, поскольку они инвестировали в развитие производства и имели стратегические планы, учитывавшие таможенно-тарифную политику государства. С другой стороны, отмечает он, ситуация имеет "социальный импульс", а предложенные ведомством меры помогут затормозить рост цен на продукцию. По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, инвестиции отечественных производителей свинины в отрасль позволяют ожидать роста производства в следующем году, а импортная продукция по низким ценам может создать для них конкуренцию.