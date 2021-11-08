"Известия": платежная система "Мир" запустила сервис по борьбе с компрометацией карт

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Платежная система "Мир" запустила с 20 октября в опытно-промышленную эксплуатацию функцию обмена информацией о скомпрометированных банковских картах, которая позволит эффективнее противодействовать мошенничеству с ними. Об этом газете "Известия" сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир").

"Новый функционал "Скомпрометированные карты" реализован на базе диспутной платформы НСПК, предназначенной для обмена информацией как между участниками платежной системы "Мир", так и между банками и платежной системой. Это позволит более быстро и адресно предоставлять участникам информацию о скомпрометированных платежных инструментах, а также оперативно реагировать на всех уровнях - как банков, так и платежной системы", - сообщили изданию в операторе.

Уточняется, что новую функцию поддерживают уже 180 банков. По словам совладельца cпециализирующейся на кибербезопасности компании Rusiem Максима Степченкова, который дал комментарий "Известиям", работа функции основана на том, что банки присылают в платежные системы информацию по эмитированным ими и впоследствии скомпрометированным картам. Это могут быть как карты пострадавших от мошенников, так и карты лиц, через которых мошенники выводят украденные средства. Платежные системы обрабатывают эту информацию и рассылают по остальным участвующим в обмене банкам, которые используют ее в своих антифрод-системах.