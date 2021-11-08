Около 110 тыс. предприятий смогут воспользоваться новыми мерами поддержки в Москве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Около 110 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в Москве смогут получить новые меры поддержки, среди потенциальных получателей организации из сферы общественного питания, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Новые федеральные меры поддержки для малого и среднего бизнеса в Москве могут получить около 110 тыс. хозяйствующих субъектов. Они дают рабочие места почти 284 тыс. человек. <…> В субъектах малого и среднего предпринимательства (МСП), которые подходят под условия предоставления федеральных мер поддержки, трудятся в общей сложности 3,5% от общего числа работающих в Москве", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

По его словам, среди потенциальных получателей поддержки наиболее заметную долю составляют предприятия сферы общественного питания, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты, организации, осуществляющие деятельность в области спорта, развлечений, культуры, искусства. В рамках новых федеральных мер поддержки компании МСП из наиболее пострадавших секторов экономики могут получить льготные кредиты по программе "ФОТ 3.0". Кредит выдается на 18 месяцев по ставке три процента при условии, что численность работников сохранится на уровне не ниже 90%.

Объем кредита составит до 300 млн рублей и рассчитывается по формуле "один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев". В течение первых шести месяцев предпринимателя освободят от уплаты кредита и процентов по нему, а в последующие 12 месяцев он сможет возвращать кредит и проценты равными долями. Помимо этого, для субъектов МСП пострадавших отраслей предусмотрен безвозмездный грант в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника компании. Заявки принимаются с 1 ноября по 15 декабря 2021 года, а выплаты начнутся уже с 15 ноября.

"Также программа льготного кредитования "ФОТ 3.0" распространена на субъекты крупного бизнеса в области искусства, культуры, спорта и общественного питания. К ним относятся 162 крупных организации, число работающих в них, по данным Пенсионного фонда России, составляет 174,6 тыс. человек. Таким образом, в случае присоединения к программе льготного кредитования этих крупных компаний, общее число работающих в организациях, получающих федеральную поддержку, может составить 458 тыс. человек - это 5,7% от общего числа рабочих мест в Москве", - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.