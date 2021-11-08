Более 300 предприятий Хайнаня принимают участие в импортной выставке в Шанхае

ХАЙКОУ /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Свыше 300 предприятий южной китайской провинции Хайнань принимают участие в проходящей в Шанхае четвертой Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE). Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

Как отмечается в материале, на полях выставки представители южной китайской провинции планируют провести переговоры с потенциальными партнерами для осуществления международных закупок, а также презентовать Хайнань в качестве международного туристического направления.

В этом году Китайская международная выставка импортных товаров пройдет с 5 по 10 ноября. Участие в ней примут почти 3 тыс. компаний из 127 стран и регионов мира, что превышает показатели 2020 года.

В 2020 году по итогам 3-й CIIE были заключены сделки на сумму свыше $72,6 млрд. Соответствующий показатель оказался на 2,1% больше того, который был зафиксирован на импортном ЭКСПО 2019 года. В общей сложности в выставке 2020 года приняли участие порядка 2,6 тыс. компаний из 124 стран и регионов мира.