Зарплаты рабочих в промышленности в Москве и Петербурге за пять лет выросли в 1,5 раза

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Зарплаты рабочих в промышленности в Москве и Санкт-Петербурге за последние пять лет выросли в 1,5 раза. Об этом сообщается в результатах исследования сервиса по поиску работы Superjob среди динамики зарплат квалифицированных рабочих в промышленности за пять лет.

"Заработные платы рабочих в промышленности выросли за последние пять лет в 1,5 раза. Наибольший прирост в Москве наблюдается среди представителей 12 распространенных рабочих специальностей в производстве - сборщиков мебели (+70%) и портных (+63%). За год больше всего вырос средний уровень дохода у механиков (+17%), монтажников РЭАиП (радиоэлектронной аппаратуры и приборов - прим. ТАСС) , токарей и фрезеровщиков (по 14%)", - говорится в исследовании.

По уровню максимального дохода на первом месте сборщики мебели: с учетом процента от заказов наиболее высокое зарплатное предложение для них в промышленности столицы сегодня достигает 200 тыс. рублей в месяц, на втором месте электрогазосварщики с максимумом в 150 тыс. рублей. По размеру среднего рыночного заработка среда рабочих в Москве лидируют также сборщики мебели и электрогазосварщики (по 85 тыс. рублей в месяц), на втором месте фрезеровщики и токари (по 80 тыс. рублей)

Рабочие в Санкт-Петербурге

По приросту средней заработной платы за пять лет среди представителей производственных рабочих специальностей в Санкт-Петербурге лидируют фасовщики (+80%), сборщики мебели (+78%) и электрогазосварщики (+73%). За год же средние зарплаты больше всего выросли у механиков (+18%), а также монтажников РЭАиП (+16%).

Зарплатный максимум выше всего у сборщиков мебели (180 тыс. рублей в месяц с учетом процента от заказов) и электрогазосварщиков (140 тыс. рублей). По уровню средней рыночной заработной платы, как и в столице, на первом месте те же профессии (80 и 78 тыс. рублей в месяц соответственно), на втором - фрезеровщики и токари (по 75 тыс. рублей).