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Три новые птицефабрики откроют на Чукотке в 2022 году

В регионе наблюдается нехватка свежих куриных яиц

ТАСС, 8 ноября. Новые птицефабрики планируют открыть в селах Алькатваам, Ваеги и городе Билибино Чукотского АО, где наблюдается дефицит свежих куриных яиц, сообщает в понедельник пресс-служба правительства округа.

"В селе Ваеги после ремонта животноводческой фермы будет создана мини-птицеферма на 500 голов кур-несушек, что позволит ежегодно производить до 168 тыс. яиц. В селе Алькатваам в следующем году планируется создать птицефабрику с общим поголовьем 720 кур-несушек и годовой мощностью около 214 тыс. яиц. В Билибино планируется создать птицефабрику на 5 тыс. голов с годовым объемом производства до почти 1,7 млн яиц", - говорится в сообщении.

Сейчас в округе производством пищевого яйца занимаются пять предприятий различных форм собственности. При этом в магазинах округа иногда фиксируется нехватка свежих яиц.

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РоссияЧукотский автономный округ
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