Титов: большая часть бизнеса в период ограничений не стремится к теневым схемам

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Большая часть российских бизнесменов не использует теневые схемы экономии расходов, сообщил в понедельник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, об этом свидетельствуют результаты опроса "Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки", проведенного среди 7,16 тыс. руководителей и владельцев компаний из 85 регионов. Наиболее массово в нем были представлены отрасли торговли, бытовых услуг и общественного питания. Суммарно на них пришлось почти 60% участников.

"Выяснилось, что, несмотря на большие и объективные трудности в период ограничений, большая часть предпринимателей не стремится использовать теневые схемы экономии расходов. Отвечая на вопрос "Знаете вы о случаях перехода ваших партнеров или конкурентов к теневым схемам (ухода от уплаты налогов, выплаты зарплат в конвертах и др.) в результате "локдауна", 53,3% респондентов заявили, что не сталкивались с таким поведением. Остальные 46,7% слышали о схемах. Из них 13,1% назвали их число незначительным, еще 17,3% считают, что схемы использует каждый второй бизнесмен, и 16,4% полагают, что обойтись без теневых схем не удается никому", - привел Титов данные опроса.

Бизнес-омбудсмен выразил мнение, что "причина законопослушности в том, что государство уже отстроило все системы контроля по максимуму, поэтому и его роль в поддержке бизнеса чрезвычайно велика".