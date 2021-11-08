В Бурятии получили первую партию конопляного и рапсового масла

УЛАН-УДЭ, 8 ноября. /ТАСС/. Первая экспериментальная партия рапсового и конопляного масла получена в Бурятии, аграрии республики планируют начать поставки в Китай, Японию, Республику Корея. Об этом сообщил журналистам в понедельник министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.

"В этом году было экспериментально засеяно 100 га конопли и 10 га рапса в Тункинском и Иволгинском районах. При урожайности 5 ц с гектара было получено 500 ц семян конопли и при урожайности 6 ц с гектара получено 60 ц семян рапса, из которых было путем холодного отжима изготовлено масло. <...> Продукция экспортоориентированная, планируем осуществлять оптовые поставки в страны АТР, в Китай, Японию, Корею", - сказал Дареев.

Он напомнил, что рапсовое масло успешно производится в соседних Забайкальском, Красноярском краях, конопляное - в Мордовии.

"Раньше рапс выращивался в Бурятии, но должного развития направление не получило. Конопля для получения волокна в республике также выращивалась, но со временем направление было забыто, - отметил министр. - Сейчас мы совместно с учеными работаем над районированием используемых сортов".

Эксперимент по производству в Бурятии рапсового и конопляного масла проводится научно-образовательным центром (НОЦ) "Байкал", Бурятской государственной сельскохозяйственной академией имени В. Р. Филиппова, а также при участии местного фермера Тамира Шагдарова. "В скором времени к этой работе будут привлечены ученые Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления. Они будут помогать по таким направлениям, как получение, очистка масла, рафинирование, фильтрация", - добавил Дареев.

НОЦ "Байкал" создан по инициативе Иркутской области и Республики Бурятия. Его задача - разработка конкурентоспособных технологий глубокой переработки промышленных отходов, комплексной переработки возобновляемых природных ресурсов, также работа в сфере биофармацевтики и медтехнологий. Работа сети НОЦ в РФ подразумевает партнерство образовательных и научных организаций с компаниями реального сектора экономики.