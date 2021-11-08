Опрос: недостаток финансов и опыта мешали россиянам в открытии бизнеса в школьные годы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Недостаток финансов, времени, опыта, а также неуверенность в собственных силах стали главными препятствиями открытия россиянами собственного дела в их школьные годы. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели всероссийское движение "Вдохновители" и онлайн-платформа для самостоятельного изучения английского языка Puzzle English.

Выборка составила более 1 100 респондентов со всей России. Участники опроса в возрасте от 19 до 64 лет вспомнили свои самые смелые бизнес-идеи во время обучения в школе.

"Среди сложностей, которые помешали довести намерение до конца, участники выделили недостаток денег и времени (35%), опыта (28%), неуверенность в собственных силах (15%) и необходимость переезда в другой город (4%). Около 85% пришли к выводу, что современной молодежи значительно проще запустить свой бизнес, чем это было раньше", - отмечается в материалах опроса.

Наиболее популярными областями для реализации проекта у респондентов в школьные годы были образование и торговля (по 20%). Социальная сфера и IT расположились на второй и третьей строчках с показателями 12% и 11% соответственно. Наименьший интерес подростки проявляли к творчеству - дизайн одежды, музыку и искусство выбрали всего 1% опрошенных.

Как показал опрос, открыть свое дело в школьные годы мечтали 42% опрошенных. Чаще всего это желание возникало в возрасте от 14 до 18 лет (52%), в то время как наименьший интерес к предпринимательству участники опроса демонстрировали в начальных классах (20%). Запустить собственные проекты смогли только 11% респондентов. Треть участников (37%), отказавшихся от идеи развития собственного бизнеса, до сих пор жалеют об упущенной возможности.

Наиболее интересными идеями, предложенными респондентами в ходе опроса, стали создание беспилотного конвертоплана для перевозки почты и организация коммерческого патруля по защите животных и растений.