Polymetal инвестирует $447 млн в золоторудный проект Ведуга в Красноярском крае

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Polymetal - крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России - инвестирует $447 млн в золоторудный проект Ведуга а Красноярском крае. Соответствующее решение одобрил совет директоров Polymetal, говорится в сообщении компании.

Начало производства запланировали на второй квартал 2025 года с выходом проекта на полную проектную мощность до конца третьего квартала того же года. Среднее годовое производство в течение всего срока эксплуатации месторождения Ведуга составит 200 тыс. унций золота при денежных затратах $725-775 на унцию золотого эквивалента и совокупных денежных затратах $800-850 на унцию золотого эквивалента.

На 2022 год компания Polymetal планирует капитальные затраты в сумме $610 млн: на 2023 - $590 млн, следует из презентации компании.

Прогноз капзатрат Polymetal на 2024 год - $470 млн, на 2025 - $400 млн. Capex на 2021 год составляет $675-725 млн, на уровне ранее заявленного компанией.

"После завершения проектов по второй очереди Амурского ГМК и Ведуге Polymetal может рассмотреть новые проекты развития, что повлечет за собой дополнительный рост капекса в случае одобрения", - говорится в презентации.

Polymetal владеет 59,4% в уставном капитале Ведуги и колл-опционом на выкуп оставшейся доли у банка ВТБ по заранее согласованной цене с фиксированной ставкой доходности. Компания планирует полностью консолидировать актив после получения полного пакета разрешений от государственных органов, ожидаемого во втором квартале 2022 года, отмечается в сообщении.