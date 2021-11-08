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Пандемия COVID-19
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В Минцифры заявили, что срок действия QR-кодов остается прежним

Портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, сообщили в ведомстве
© Семен Антонов/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним. Об этом сообщило Минцифры РФ.

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"Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в настоящее время портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

Некоторые пользователи портала "Госуслуг" утром в понедельник заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале.

Также пользователи испытывали трудности при попытке войти в мобильное приложение "Госуслуги".

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