В Минцифры заявили, что срок действия QR-кодов остается прежним

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации от коронавируса, остается прежним. Об этом сообщило Минцифры РФ.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в настоящее время портал "Госуслуг" работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются.

Некоторые пользователи портала "Госуслуг" утром в понедельник заметили, что срок действия QR-кодов изменился с года до шести месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале.

Также пользователи испытывали трудности при попытке войти в мобильное приложение "Госуслуги".