"Камаз" увеличил производство грузовиков в октябре на 10,3%

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. "Камаз" в октябре произвел 4,4 тыс. грузовиков, что на 10,3% больше показателя октября прошлого года, говорится в сообщении компании.

Всего с начала года было выпущено 35,506 тыс. автомобилей, что на 20% больше аналогичного показателя прошлого года.

Ранее глава "Камаза" Сергей Когогин отмечал, что в 2021 году компания планирует увеличить объемы производства на 18,9%, до 44 тыс. грузовиков. По словам гендиректора, возможность увеличить продажи грузовых авто связана с развитием дорожного и жилищного строительства, которое требует большего количества грузового транспорта. Он также отметил сильный рост продаж бетонных смесителей и самосвалов.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Компания выпускает грузовые автомобили, прицепы, автобусы, двигатели и силовые агрегаты. Крупнейшими акционерами "Камаза" являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%, "дочка" германского автоконцерна Daimler).