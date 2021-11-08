Чистая прибыль "Открытия" за девять месяцев по МСФО удвоилась

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль группы "Открытие" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января - сентября 2021 года составила 58,7 млрд рублей. Это в два раза больше показателя за аналогичный период годом ранее, говорится в сообщении "Открытия". Чистая прибыль группы за девять месяцев 2020 года составила 30,2 млрд рублей.

Совокупные активы группы "Открытие" с начала 2021 года увеличились на 9%, до 3,8 трлн рублей. В банке уточнили, что в структуре активов превалирует кредитный портфель, на долю которого приходится 51%, или 1,9 трлн рублей за вычетом резервов.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам девяти месяцев увеличился на 18%, до 2,03 трлн рублей. Так, кредитный портфель крупного корпоративного бизнеса с начала года вырос на 11% и составил 1,15 трлн рублей. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса увеличился на 23%, до 186 млрд рублей; розничного - на 30%, до 689 млрд рублей.

Средства клиентов на отчетную дату достигли 2,7 трлн рублей, увеличившись за девять месяцев 2021 года на 10%. Средства физических лиц составили 51% от общего объема средств клиентов - 1,1 трлн рублей. Средства юридических лиц достигли 1,05 трлн рублей (рост на 20%).

По словам главы банка Михаила Задорнова, группа сохраняет высокое качество активов. Так, доля кредитов с просрочкой 90 и более дней снизилась до 2,9% от кредитного портфеля по сравнению с 3,1% на начало года. "Мы развиваем группу как устойчивый бизнес, учитывающий интересы широкого круга стейкхолдеров. В октябре в банке "Открытие" утверждена концепция системы управления ESG-рисками, а также определены критерии оценки экологического риска. Соответствие компаний этим критериям станет одним из важных факторов при принятии решений об условиях выдачи кредитов корпоративным клиентам. Также мы одними из первых присоединились к новой программе господдержки предпринимателей - зонтичному кредитованию под поручительства Корпорации МСП", - подвел итоги Задорнов, слова которого приведены в сообщении "Открытия".

Продажа "Открытия"

В августе 2021 года Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка "Открытие". Регулятор принимал сообщения заинтересованных лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 октября по 22 октября 2021 года.

Как заявляла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, регулятор продолжает рассматривать IPO (первичное публичное предложение акций) как один из базовых вариантов способа продажи акций банка "Открытие".

Кредитная организация занимает восьмое место по размеру активов среди российских банков.